Эммануэль Фримпонг о селекции «Арсенала»: «Нужны пара вингеров и качественная “восьмерка”. Подписание Барколя и Гимараэса было бы удачным трансферным окном»

Что касается реалистичных трансферов, думаю, Бруно Гимараэс — это тот, кого я хотел бы видеть в «Арсенале». Ну, и Барколя, считаю, тоже был бы очень хорош для нас. Если обе сделки состоятся, то это будет очень удачное трансферное окно для «Арсенала», — сказал экс-хавбек «Арсенала».