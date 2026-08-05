Эммануэль Фримпонг о селекции «Арсенала»: «Нужны пара вингеров и качественная “восьмерка”. Подписание Барколя и Гимараэса было бы удачным трансферным окном»

«Микель [Артета] с ребятами наконец-то довели дело до конца [выиграли АПЛ], чему я очень рад. Но им не следует довольствоваться одной победой и останавливаться на этом. Теперь нужно продолжать побеждать и доминировать, как это делали в прошлом “Ман Юнайтед” и “Ман Сити”.
У нас есть игроки, глубокий состав, и, надеюсь, этим летом руководство еще сильнее укрепит команду, потому что я по-прежнему считаю: нам нужны еще пара вингеров и качественная «восьмерка». Мне кажется, что Райс играет на не совсем свойственной ему позиции, поэтому рядом с ним нужна подходящая «восьмерка».
Что касается реалистичных трансферов, думаю, Бруно Гимараэс — это тот, кого я хотел бы видеть в «Арсенале». Ну, и Барколя, считаю, тоже был бы очень хорош для нас. Если обе сделки состоятся, то это будет очень удачное трансферное окно для «Арсенала», — сказал экс-хавбек «Арсенала».