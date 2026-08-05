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Колосков: «У меня были пенсии от ФИФА и УЕФА, но лет 10 назад они перестали выплачиваться. Причин не объяснили»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил, получает ли выплаты от международных федераций.

Источник: РИА "Новости"

«На начальном этапе у меня были пенсии от ФИФА и УЕФА, но лет десять назад они перестали выплачиваться. Причин не объяснили. Нет понимания, почему это прекратилось.

Надежды, что выплаты пенсий от УЕФА и ФИФА возобновятся, нет. К этому возврата нет. Пока были Блаттер и Юханссон — люди, которые устанавливали эти правила, все платилось. Потом они ушли, пришли новые люди, и правила перестали быть правилами. Тому же Чеферину и Инфантино это неинтересно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.