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«У них там гестапо». Мама россиянина из «Атлетико» рассказала об условиях в мадридской академии

Анна Безрученко, мама 14-летнего русского футболиста испанского «Атлетико Мадрид» Эмира Булгучева, рассказала об условиях в академии «матрасников».

Источник: Соцсети

— Почему выбрали «Атлетико», а не «Реал» или «Барселону»?

— Когда Эмир играл последний год в «Малаге», нас засыпали предложениями. Сначала на нас вышли «Вильярреал» и «Барса», но они нам не подошли. Причем клубы выплачивают большие компенсации даже за таких юных игроков. Но мы на это внимания не обращаем. «Реал» предлагал нам зарплату в десять раз больше, чем сейчас у Эмира в «Атлетико». У нас очень классная академия, все дети образованные.

— В чем именно классная?

— Если по-русски — у них там гестапо. Запрещены телефоны, приставки, вообще ничего не разрешено. Дети только пашут и тренируются. Даже еду нельзя приносить — у них сбалансированное питание. Кладу Эмиру шоколадки, а он: «Мама, нельзя! Сумку будут проверять». Я офигела! — рассказала Безрученко в интервью корреспонденту Sport24 Сергею Козлову.

В прошлом сезоне Эмир Булгучев забил 19 голов в 31 матче за «Атлетико» в детской лиге. В ближайшее время футболист должен дебютировать за юношескую сборную Испании.