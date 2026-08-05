«У них там гестапо». Мама россиянина из «Атлетико» рассказала об условиях в мадридской академии

— Когда Эмир играл последний год в «Малаге», нас засыпали предложениями. Сначала на нас вышли «Вильярреал» и «Барса», но они нам не подошли. Причем клубы выплачивают большие компенсации даже за таких юных игроков. Но мы на это внимания не обращаем. «Реал» предлагал нам зарплату в десять раз больше, чем сейчас у Эмира в «Атлетико». У нас очень классная академия, все дети образованные.