Мама русского таланта из «Атлетико»: «Коррупция — такая же, как и в других странах»

— В эти клубы агенты тащат детей богатых родителей. Детей ведут туда ради престижа. Но престижно — развиваться, а не играть в топ-клубе в 15 лет. В таком надо играть, когда ты уже топ. А в детстве нужно расти — там, где тебя холят и лелеют, чтобы ты выбился в люди.