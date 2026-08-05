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Мама русского таланта из «Атлетико»: «Коррупция — такая же, как и в других странах»

Анна Безрученко, мама юного русского футболиста академии испанского «Атлетико» Эмира Булгучева, рассказала, как дети попадают в школы «Реала» и «Барселоны».

Источник: Соцсети

— Допускаете, что в будущем Эмир окажется в «Реале» или «Барсе»?

— В эти клубы агенты тащат детей богатых родителей. Детей ведут туда ради престижа. Но престижно — развиваться, а не играть в топ-клубе в 15 лет. В таком надо играть, когда ты уже топ. А в детстве нужно расти — там, где тебя холят и лелеют, чтобы ты выбился в люди.

У всех, кого приводят в «Реал», шансов мало — там по десять человек на позицию. Коррупция — такая же, как и в других странах. Поэтому пока мы спокойны. Ведь в этом возрасте дети должны не пахать, а наслаждаться, — рассказала Безрученко в интервью корреспонденту Sport24 Сергею Козлову.

В прошлом сезоне 14-летний Эмир Булгучев забил 19 голов в 31 матче за «Атлетико» в детской лиге. В ближайшее время футболист должен дебютировать за юношескую сборную Испании.