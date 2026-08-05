Булыкин о словах Баринова про «Локо»: «Руководство клуба разбирается в футболе, в подвале железнодорожников не будет. О распаде три года говорят, но этого не случилось»

— Баринов после матча сказал про «Локомотив», что оттуда все бегут и команда распадается. Согласны с ним?
— Такое уже года три говорят про «Локомотив». Еще со времен ухода Дзюбы. Потом, когда Миранчук уходил, говорили, что команда будет внизу таблицы. Но этого не случилось. В следующем сезоне говорили, что невозможно добиваться результата российскими футболистами.
Все эти разговоры сами футболисты могут легко опровергнуть. У Галактионова хорошая команда. Понятно, что ушел Воробьев и могут последовать еще трансферы на выход. Но руководство клуба разбирается в футболе.
Уверен, что железнодорожники не будут находиться в подвале турнирной таблицы, как многие хотят. Команда по-прежнему будет поставлять кадры в сборную России.
— Имеет ли Баринов право так говорить о другой команде, пусть даже это его родной клуб?
— Мне кажется, любой игрок имеет право сказать то, что думает. И болельщики с трибун тоже. Но результат говорит сам за себя, — отметил Булыкин.
Баринов о «Локомотиве»: «Посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет».