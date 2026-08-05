Булыкин о словах Баринова про «Локо»: «Руководство клуба разбирается в футболе, в подвале железнодорожников не будет. О распаде три года говорят, но этого не случилось»

— Такое уже года три говорят про «Локомотив». Еще со времен ухода Дзюбы. Потом, когда Миранчук уходил, говорили, что команда будет внизу таблицы. Но этого не случилось. В следующем сезоне говорили, что невозможно добиваться результата российскими футболистами.