Киркоров выступит на финале турнира по медиатеннису. Среди участников Дзюба, Мостовой, Дзагоев, Плющенко

В турнире принимают участие известные представители спорта, шоу-бизнеса и медиа. Они выступают в паре с профессиональными теннисистами.
Среди участников экс-футболисты сборной России Артем Дзюба, Александр Мостовой, Алан Дзагоев, фигуристы Евгений Плющенко и Илья Авербух, музыканты Текила и Obladaet, блогер Амиран Сардаров и другие.
В плей-офф встретятся следующие участники:
Александр Мостовой — Текила.
Obladaet — Алан Дзагоев.
Евгений Плющенко — Амиран Сардаров.
Сергей Мезенцев — Артем Дзюба.
Далее победители сыграют в полуфинале и финале.
Решающие матчи турнира пройдут в Москве в Международном центре бокса в «Лужниках» 8 и 9 августа.
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше