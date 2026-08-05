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Киркоров выступит на финале турнира по медиатеннису. Среди участников Дзюба, Мостовой, Дзагоев, Плющенко

Филипп Киркоров — хедлайнер финала второго сезона турнира по медийному теннису Лига Ставок Теннисный Клуб.

Источник: Спортс‘’

В турнире принимают участие известные представители спорта, шоу-бизнеса и медиа. Они выступают в паре с профессиональными теннисистами.

Среди участников экс-футболисты сборной России Артем Дзюба, Александр Мостовой, Алан Дзагоев, фигуристы Евгений Плющенко и Илья Авербух, музыканты Текила и Obladaet, блогер Амиран Сардаров и другие.

В плей-офф встретятся следующие участники:

Александр Мостовой — Текила.

Obladaet — Алан Дзагоев.

Евгений Плющенко — Амиран Сардаров.

Сергей Мезенцев — Артем Дзюба.

Далее победители сыграют в полуфинале и финале.

Решающие матчи турнира пройдут в Москве в Международном центре бокса в «Лужниках» 8 и 9 августа.

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