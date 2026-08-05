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ФИФА до ЧМ разослала футбольным ассоциациям готовые тексты писем в поддержку Инфантино — они уже были подписаны за руководителей организаций (Sky News)

ФИФА разослала футбольным ассоциациям подготовленные письма с предложением поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента.

Источник: Спортс‘’

По данным Sky News, текст, восхваляющий работу Инфантино на протяжении более десяти лет в роли руководителя мирового футбола, был распространен сотрудниками ФИФА еще до чемпионата мира — в мае и июне.

Также утверждается, что ФИФА уже проставила имя и подпись президента конкретной футбольной ассоциации в каждом письме, предназначенном для передачи его обратно в Международную федерацию футбола в качестве официальной поддержки перед выборами главы организации в 2027 году.

При этом не все футбольные ассоциации получили подготовленные письма. В них отмечалось, как работа Инфантино способствовала развитию инфраструктуры и повышению уровня женского футбола.

Отмечается, что в регламенте ФИФА нет конкретного пункта, запрещающего использование внутренних ресурсов для избирательной кампании действующего президента.