Альварес сообщил Деку, что готов надавить на «Атлетико». Хулиан напомнит руководству о желании перейти в «Барселону», но портить отношения и поступать непрофессионально не хочет

При этом Альварес не станет портить отношения с нынешним клубом и вести себя непрофессионально. Он планирует после возвращения на базу «Атлетико» уведомить руководство о том, что по-прежнему хочет перейти в «Барселону». Это будет сделано в частном порядке, без публичных жестов, поскольку цель Хулиана — не спровоцировать конфликт, а усадить руководство столичной команды за стол переговоров.