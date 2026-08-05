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Альварес сообщил Деку, что готов надавить на «Атлетико». Хулиан напомнит руководству о желании перейти в «Барселону», но портить отношения и поступать непрофессионально не хочет

Хулиан Альварес собирается добиваться перехода в «Барселону».

Diario Sport утверждает, что на последней встрече со спортивным директором «блауграны» Деку форвард и его представители сообщили, что готовы обострить ситуацию и надавить на «Атлетико».

Отмечается, что это не импровизированное решение, а следующий ход в рамках стратегии, которую обе стороны согласовывали в последние недели на фоне твердой позиции мадридцев, отказывающихся вести какие-либо переговоры.

При этом Альварес не станет портить отношения с нынешним клубом и вести себя непрофессионально. Он планирует после возвращения на базу «Атлетико» уведомить руководство о том, что по-прежнему хочет перейти в «Барселону». Это будет сделано в частном порядке, без публичных жестов, поскольку цель Хулиана — не спровоцировать конфликт, а усадить руководство столичной команды за стол переговоров.

Если «Атлетико» согласится обсудить переход, то «Барселона» готова улучшить предложение — сейчас «на столе» сумма в 100 млн евро. Это в любом случае будет последняя попытка купить аргентинца.