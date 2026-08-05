«Зенит» не пропустил в 5-м матче Кубка России подряд — это клубный рекорд

Сегодня команда тренера Сергея Семака дома обыграла «Балтику» (1:0) в 1-м туре группового этапа.
В прошлом сезоне петербуржцы не пропускали в четырех последних матчах в турнире — от «Динамо» Москва (1:0), «Балтики» (1:0), «Динамо» Махачкала (1:0) и «Спартака» (0:0, пенальти — 6:7).
Таким образом, «Зенит» не пропускает в 5-м кубковом матче подряд — это новый клубный рекорд.
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