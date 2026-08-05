«Краснодар» начал сезон с трех побед — двух в РПЛ и одной в Кубке по пенальти. Дальше — «Спартак»

Команда Мурада Мусаева по пенальти обыграла «Ахмат» в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Игровое время завершилось вничью — 1:1.
В чемпионате России «быки» ранее победили «Факел» (3:2) и «Рубин» (3:1).
В следующем матче «Краснодар» встретится со «Спартаком» в Москве. Матч 3-го тура РПЛ пройдет 9 августа.
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