Премьер Канады Карни о попытке ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Доверия к Инфантино больше нет. Когда вы не раскрываете ближайшим советникам нечто существенное, это фатально»

"Идея, что надлежащее управление заключается в том, чтобы не раскрывать своим ближайшим советникам, своему исполнительному директору, своим коллегам по совету директоров нечто существенное… это фатально, это должно быть фатально, и вы теряете доверие к этому человеку.
Безусловно, после этого момента у меня нет доверия к господину Инфантино, учитывая то, что произошло, и характер произошедшего", — сказал политик.
Премьер Великобритании Бернем об отказе Инфантино от продажи прав на ЧМ: «Предложенный план оскорбил многих футбольных деятелей во всем мире. Это было неприемлемо».