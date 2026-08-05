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Премьер Канады Карни о попытке ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Доверия к Инфантино больше нет. Когда вы не раскрываете ближайшим советникам нечто существенное, это фатально»

Премьер-министр Канады Марк Карни нелестно отозвался о Джанни Инфантино и попытке президента ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

Источник: Спортс‘’

"Идея, что надлежащее управление заключается в том, чтобы не раскрывать своим ближайшим советникам, своему исполнительному директору, своим коллегам по совету директоров нечто существенное… это фатально, это должно быть фатально, и вы теряете доверие к этому человеку.

Безусловно, после этого момента у меня нет доверия к господину Инфантино, учитывая то, что произошло, и характер произошедшего", — сказал политик.

Премьер Великобритании Бернем об отказе Инфантино от продажи прав на ЧМ: «Предложенный план оскорбил многих футбольных деятелей во всем мире. Это было неприемлемо».