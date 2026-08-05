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Салаха в аэропорту встретили 25 000 фанатов «Трабзонспора»: «Невероятно! Я никогда не видел ничего подобного»

Тысячи болельщиков «Трабзонспора» встретили новичка клуба Мохамеда Салаха.

Источник: Спортс‘’

Сегодня днем 34-летний экс-вингер «Ливерпуля» прилетел в Стамбул, прошел медосмотр и к вечеру прилетел в Трабзон.

Завтра, 6 августа, на домашнем стадионе клуба состоится церемония подписания контракта с Салахом и презентация футболиста.

В аэропорту Трабзона Мохамеда встретили тысячи фанатов клуба. Египтянин надел футболку клуба с 10-м номером.

"Я очень рад оказаться в этой невероятной атмосфере. Не помню, чтобы когда-либо видел нечто подобное. Здесь 25 000 человек, это невероятно! Я никогда ничего подобного не видел.

Я везде добивался успеха. Я хочу добиться успеха и в «Трабзонспоре», — сказал Салах.