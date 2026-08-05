Инфантино вел переговоры о ребрендинге Суперлиги Европы в Суперлигу ФИФА — она была бы связана с клубным ЧМ. Стороны составили предварительный договор в октябре 2020-го

Как сообщает The Guardian, переговоры зашли настолько далеко, что был подготовлено даже предварительное соглашение. Партнерство должно было быть рассчитано как минимум на 12 лет, также предлагалось создание совместной организации, которое управляло бы коммерческими операциями в рамках договора.