Черчесов о поражении от «Краснодара»: «Кто‑то говорит, что пенальти — это лотерея. Я же считаю, что это мастерство»

— Кажется, обидное поражение.
— Для вас? Для меня нет.
— Чего не хватило для победы в основное время?
— Нужно было лучше распоряжаться мячом. Сделали заслуженную ничью. В основное время проигрывать, так скажем, неправильно.
Это была реальная кубковая игра, где никто не хотел уступать. Кто‑то говорит, что пенальти — это лотерея. Я же считаю, что это мастерство, — сказал Черчесов.
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