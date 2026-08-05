«Реал» уверен, что Винисиус продлит контракт после продуктивных переговоров

Сегодня Винисиус и «Мадрид» провели ключевые переговоры по поводу будущего футболиста, контракт которого рассчитан на год. Интерес к игроку проявляет «Арсенал». Сообщалось, что «Реал» улучшил предложение по соглашению Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба».