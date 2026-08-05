«Реал» уверен, что Винисиус продлит контракт после продуктивных переговоров

Сегодня Винисиус и «Мадрид» провели ключевые переговоры по поводу будущего футболиста, контракт которого рассчитан на год. Интерес к игроку проявляет «Арсенал». Сообщалось, что «Реал» улучшил предложение по соглашению Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба».
По данным Бена Джейкобса, «Реал» сегодня вечером после продуктивных переговоров уверен, что Винисиус продлит контракт.
Винисиус играет за «сливочных» с 2018 года. Подробная статистика выступлений 26-летнего бразильца — здесь.
Подвисший контракт Винисиуса — шанс «Реала». Надо пользоваться.