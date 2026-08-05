Семак про 1:0 с «Балтикой»: «То одна команда чуть-чуть больше контролировала, то вторая. “Зенит” в конце грубо ошибся, чуть не привез себе гол»

"Хороший кубковый матч. Много борьбы, единоборств, стандартных положений, смогли забить быстрый гол. В остальном игра была с переменным успехом, с переменным давлением. То одна команда чуть-чуть больше контролировала, создавала давление у ворот соперника, то вторая.
Были еще хорошие моменты, конечно, забили бы раньше — поспокойнее была бы концовка. В конце грубо ошиблись в обороне, чуть не привезли себе гол. Спасибо Москвичеву, который выручил в этом моменте.
Добились победы — это самое главное. Будем готовиться к следующему матчу«, — сказал главный тренер “Зенита”.