Талалаев про 0:1 с «Зенитом»: «Балтика» достойно выглядела, проиграла гегемону. Мне понравилось. Даже думаю дать выходной — погулять по Петербургу немножко, насладиться"

Честно поблагодарил ребят. Сейчас они отработают, придут в раздевалку. Даже думаю над тем, может быть, дать им завтра выходной. Погулять по Петербургу немножко, насладиться. Знаете, обычно остается какое‑то чувство досады. Последний наш приезд сюда, в Санкт‑Петербург, — там китайские линии рисовали. Здесь, казалось по первому тайму, какое‑то немножко предвзятое к нам отношение. В перерыве посмотрели моменты — здорово арбитр разобрался. Славке казалось, что он успел и его сбивали в штрафной, а на самом деле ничего не было. Редко бывает такое.