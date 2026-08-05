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Талалаев про 0:1 с «Зенитом»: «Балтика» достойно выглядела, проиграла гегемону. Мне понравилось. Даже думаю дать выходной — погулять по Петербургу немножко, насладиться"

Андрей Талалаев остался доволен игрой «Балтики» против «Зенита» (0:1) в FONBET Кубке России.

Источник: Спортс‘’

«Достойно очень выглядели. Проиграли гегемону нашего чемпионата. Я, в принципе, порадовался. Поправили ошибки, которые были в первом тайме. Совсем не было ударов у нас. Несмотря на то, что по атакам не было такого громадного преимущества у “Зенита”.

Я уже давно говорил: бороться и бегать команда готова сколько угодно, подстраиваться под любого соперника. Нам бы исполнения немножко впереди — и, думаю, сегодня было бы сложнее «Зениту». Достаточно создали. И стандартов, по‑моему, у нас даже больше. И такие моменты, конечно, надо забивать, какие у нас были в концовке.

Честно поблагодарил ребят. Сейчас они отработают, придут в раздевалку. Даже думаю над тем, может быть, дать им завтра выходной. Погулять по Петербургу немножко, насладиться. Знаете, обычно остается какое‑то чувство досады. Последний наш приезд сюда, в Санкт‑Петербург, — там китайские линии рисовали. Здесь, казалось по первому тайму, какое‑то немножко предвзятое к нам отношение. В перерыве посмотрели моменты — здорово арбитр разобрался. Славке казалось, что он успел и его сбивали в штрафной, а на самом деле ничего не было. Редко бывает такое.

Те коррективы, которые внесли по прессингу и перестроению в перерыве, ребята выполнили во втором тайме. Мне понравилось, как играла моя команда, — сказал главный тренер «Балтики».

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