Москвичев дебютировал за «Зенит» — 22-летний вратарь не пропустил от «Балтики»: «Ставлю себе 6,5−7 баллов, защитникам — 9−10»

— Нет, волнения не было. Это можно было определить по моим чересчур уверенным действиям в начале (смеется). Все волнение ушло со стартовым свистком. У меня было много времени для подготовки к матчу, в концовке были мысли только о «сухаре» и о победе. — Понимали, что именно сегодня у вас состоится дебютный матч? Были ли какие-то особые ощущения накануне? Может быть, сны?