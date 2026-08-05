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Москвичев дебютировал за «Зенит» — 22-летний вратарь не пропустил от «Балтики»: «Ставлю себе 6,5−7 баллов, защитникам — 9−10»

Воспитанник «Зенита» Богдан Москвичев дебютировал за основную команду клуба из Санкт-Петербурга.

Источник: Спортс‘’

22-летний вратарь отыграл на ноль в домашнем матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Балтики». Ранее Богдан выступал за команды системы «Зенита», «Чайку» и «Оренбург».

— Богдан, поздравляем с победой и с долгожданным дебютом! Поделитесь эмоциями!

— Все эмоции исчерпаны: тяжелая игра была. Девяносто минут, один ноль, моменты в конце игры у наших ворот — минут пятнадцать мы не могли продохнуть. Потом взяли мяч под свой контроль, чуть-чуть полегче стало, а так было очень сложно. Балтийцы молодцы, приехали побеждать сегодня, но мы тоже старались.

Эмоции только положительные, в первую очередь хочется поблагодарить болельщиков. Тридцать тысяч с лишним человек на стадионе поздно вечером, завтра многим на работу… Это дорогого стоит!

— Было ли волнения внутри в эти минуты, когда и штанга была, и опасный удар в створ на 89-й минуте?

— Нет, волнения не было. Это можно было определить по моим чересчур уверенным действиям в начале (смеется). Все волнение ушло со стартовым свистком. У меня было много времени для подготовки к матчу, в концовке были мысли только о «сухаре» и о победе. — Понимали, что именно сегодня у вас состоится дебютный матч? Были ли какие-то особые ощущения накануне? Может быть, сны?

— Нет. Спокойно общались, тренировались, ждали, следили за трансфером Жеки Латышонка. В случае его ухода была большая вероятность того, что в Кубке буду играть я. Поэтому я просто спокойно готовился, тренировался, но был готов к любому исходу.

— Сами себе какую оценку поставили? Что получилось? Что не получилось? Или ноль за спиной — гарант того, что игра прошла успешно?

— По десятибалльной шкале? Думаю, шесть с половиной баллов или семь. Я бы себя так оценил, а защитники все молодцы — им бы я девять-десять баллов поставил.

— На каком языке вы общаетесь с защитниками?

— У нас этот язык — максимально смешанный: есть слова из русского, испанского, португальского… Стараемся подстраиваться, чтобы всем было удобно, чтобы все понимали друг друга. Выучить пару слов, думаю, несложно (улыбается).

— Нападающие кому-то посвящают свои первые забитые мячи. Кому бы вы посвятили ваш первый вратарский матч в основе «Зенита»?

— Вы застали меня врасплох! Давайте оставим эти вещи до лучших времен. До трофеев, если они будут, или до юбилейных матчей.

— Знаем, что в команде у вас есть несколько вариантов прозвищ: Бага, Бодя… Какое обращение вам нравится больше всего?

— Бага, наверное. Не столько приятнее, сколько привычнее. Имя Бодя осталось где-то в команде U12 (улыбается).

— Поздравляем, Бага!

— Спасибо! — сказал Москвичев.