Каррагер о Салахе в «Трабзонспоре»: «Турция — слишком низкий уровень для него. Я думал, он поедет в “Милан”, “Ювентус”. Мохамед похож на Роналду, статистика много для&

"Я никогда не верил, что он уедет в Саудовскую Аравию, потому что, во-первых, он слишком хорош для этого. Думаю, он мог бы играть в Серии А. Турция, на мой взгляд, — это слишком низкий уровень.
Я был уверен, что он окажется в «Милане», «Ювентусе» или в каком-то таком клубе. Возможно, проблема была в его зарплате. Судя по тому, что я вижу, он похож на Роналду: у него сильная мотивация, его статистика очень много значит для него. Я думал, кстати, что он и в Турции может добиться такого же успеха, но считал, что он захочет играть в по-настоящему престижном клубе.
Очевидно, его требования по зарплате отпугнули некоторые команды, но я думал, что он мог бы немного снизить свои запросы, чтобы попасть в более сильный клуб. Перейти в «Милан», «Ювентус» или какой-то другой клуб, играть на «Сан-Сиро», по-прежнему участвовать в важных матчах, по-прежнему выступать в еврокубках. Турция же кажется… Мне просто кажется, что он достоин большего«, — отметил экс-защитник “Ливерпуля” в подкасте Football Ramble.