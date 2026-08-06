Каррагер о Салахе в «Трабзонспоре»: «Турция — слишком низкий уровень для него. Я думал, он поедет в “Милан”, “Ювентус”. Мохамед похож на Роналду, статистика много для&

Я был уверен, что он окажется в «Милане», «Ювентусе» или в каком-то таком клубе. Возможно, проблема была в его зарплате. Судя по тому, что я вижу, он похож на Роналду: у него сильная мотивация, его статистика очень много значит для него. Я думал, кстати, что он и в Турции может добиться такого же успеха, но считал, что он захочет играть в по-настоящему престижном клубе.