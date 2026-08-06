Соболев молча прошел мимо журналистов в микст-зоне после победы над «Балтикой». Форвард «Зенита» объявил бойкот прессе после публикаций о сыне

Во вторник супруга Соболева Елена сообщила в соцсетях, что их сын Сергей начал заниматься в академии петербуржцев. После того, как СМИ распространили данную информацию, футболист написал: «Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Елена тоже обратилась к СМИ: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи — это ваш удел. Но трогать ребенка — это гниль».