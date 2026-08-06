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Соболев молча прошел мимо журналистов в микст-зоне после победы над «Балтикой». Форвард «Зенита» объявил бойкот прессе после публикаций о сыне

Нападающий «Зенита» Александр Соболев проигнорировал журналистов после победы команды над «Балтикой» (1:0) в 1-м туре FONBET Кубка России.

Источник: Спортс‘’

Во вторник супруга Соболева Елена сообщила в соцсетях, что их сын Сергей начал заниматься в академии петербуржцев. После того, как СМИ распространили данную информацию, футболист написал: «Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Елена тоже обратилась к СМИ: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи — это ваш удел. Но трогать ребенка — это гниль».

После игры с «Балтикой» 29-летний форвард не остановился в микст-зоне «Газпром Арены» и молча прошел мимо журналистов.

«Александр Соболев пока хранит молчание. Есть бойкот», — написал журналист «Спорт-Экспресса» Роман Кольцов и опубликовал видео прохода игрока.

«Больше в миксте не скажу ни слова!» Соболев с женой горят из-за постов о просмотре сына в «Зените».

Умяров — журналистам: «Ребят, вы заколебали. Каждый подход — вопросы про Соболева».