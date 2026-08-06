Инфантино и Графстрем из ФИФА извинились за план продажи прав на ЧМ: «Обещаем, что эти ошибки больше не повторятся. Но наши действия соответствовали нормативно-правовой базе»

Более того, как уже известно, это предложение, которое должно было быть одобрено ассоциациями — членами ФИФА и Советом ФИФА, в настоящее время не рассматривается. В связи с закрытием проекта ФИФА больше не будет терпеть никаких нападок на свою добросовестность, принципы надлежащего управления и соблюдение установленных процедур и предпримет все необходимые меры для защиты и сохранения своего имени и репутации.