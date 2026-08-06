Семак об аутах: «Много странных моментов, не у всех судей есть понимание духа игры и интенсивности. Они то считают, то не считают»

— Да нет. Я думаю, не только команда не адаптировалась, судьи тоже не адаптировались. Они иногда забывают: то считают, то не считают. Достаточно сложно, когда много аутов. Поэтому, конечно, достаточно спорный момент, когда судья начинает считать, почему когда-то, когда еще не подходит игрок к мячу, он начинает считать, а когда-то вообще не считает. Сложно, наверное.