Семак об аутах: «Много странных моментов, не у всех судей есть понимание духа игры и интенсивности. Они то считают, то не считают»

— Видно, что команда пока не адаптировалась к новому правилу по вбросу аутов. Вас самого не раздражает это правило?
— Да нет. Я думаю, не только команда не адаптировалась, судьи тоже не адаптировались. Они иногда забывают: то считают, то не считают. Достаточно сложно, когда много аутов. Поэтому, конечно, достаточно спорный момент, когда судья начинает считать, почему когда-то, когда еще не подходит игрок к мячу, он начинает считать, а когда-то вообще не считает. Сложно, наверное.
Но их тоже можно понять, потому что, если 40 аутов, нужно постоянно считать. С какого момента они считают, с какого принимают решение… Достаточно сложно.
Не у всех есть понимание этого духа игры и интенсивности матча, когда это затяжка идет, а когда просто игрок не успевает дойти. Конечно, много достаточно странных моментов, связанных с этим, — сказал главный тренер «Зенита».