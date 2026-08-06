Смородская о словах Колоскова: «Позор, безобразие. На ЧМ женщины работали судьями, они наступают и очень успешно выполняют свою работу. Такие заявления недостойны современного общества»

Ранее экс-глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер предложил назначить руководителем ФИФА женщину — президента Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс. Колосков отреагировал так: «При чем тут женщина? Это же не феминистская организация, а мужская. Мужчину-то найти не могут. Блаттеру 90 лет, что-то он начал чудить».
"Я не знаю в отношении того, должна ли ФИФА возглавить женщина. Но я знаю, что такая перепалка вообще недостойна современного общества.
То, что Колосков заявил про ФИФА как мужскую организацию — это просто позор. Недавно проходил чемпионат мира, и все видели, что женщины работали судьями и в поле, и на бровках. Так что женщины наступают и очень успешно выполняют свою работу.
Так что делать такие заявления — это, по меньшей мере, форменное безобразие", — сказала Смородская.
Смородская о женщине во главе ФИФА: «Поддерживаю! В России общество не готово к такому, в нашем футболе это будет возможно лет через 50».