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Мусаев о победе над «Ахматом» по пенальти: «Расстраивает концовка, надо эти матчи забирать в основное время. Но молодцы, что не раскисли»

Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Ахматом» по пенальти в матче FONBET Кубка России.

Источник: Спортс‘’

"Игру начинали немного не в полностью готовом составе. Несмотря на это, сыграли достаточно качественно, забили очень хороший гол, были шансы забить второй мяч. Я доволен содержанием.

Расстраивает концовка, три, четыре, пять угловых, которые избежать просто было: сыграть проще, сыграть надежнее. Надо эти матчи забирать в основное время. Это важно, мы это делали на протяжении последних лет. Это то, над чем нам предстоит поработать.

Молодцы, что в серии пенальти не раскисли, не стали переживать о том, что пропустили гол, нервы не дрогнули. Важно. Нам, наверное, как тренерам хотелось бы закончить все это в основное время, но я думаю, что для зрителей это было интересно. Я думаю, что ушли со стадиона счастливые. 20 000 зрителей, девять вечера, будний день — спасибо всем за поддержку«, — сказал главный тренер “Краснодара”.

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