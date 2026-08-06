Мусаев о победе над «Ахматом» по пенальти: «Расстраивает концовка, надо эти матчи забирать в основное время. Но молодцы, что не раскисли»

Молодцы, что в серии пенальти не раскисли, не стали переживать о том, что пропустили гол, нервы не дрогнули. Важно. Нам, наверное, как тренерам хотелось бы закончить все это в основное время, но я думаю, что для зрителей это было интересно. Я думаю, что ушли со стадиона счастливые. 20 000 зрителей, девять вечера, будний день — спасибо всем за поддержку«, — сказал главный тренер “Краснодара”.