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Александр Мостовой: «Кордоба идеально подошел бы “Спартаку”, это лучший нападающий РПЛ. Но “Краснодар” его не отпустит. Даку — копия Джона, тоже хороший форвард»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в «Спартак».

Источник: Спортс‘’

«Лучший нападающий в РПЛ только один — это Джон Кордоба. Вот он идеально бы вписался в “Спартак”. Это игрок, который просто не может не заиграть в новом клубе. Но “Краснодар” его никуда не отпустит. В российские команды точно.

Даку тоже хороший форвард для красно-белых. Мирлинд — копия Кордобы: мощный нападающий, отлично играет на втором этаже, с хорошей реализацией. Игрок такого плана «Спартаку» и нужен был. Высоких нападающих у них в составе нет.

Пытались эту дырку заделать Заболотным, но ничего толкового из этого не вышло. С Даку должно быть намного лучше. Он входит в топ-3 форвардов нашего чемпионата", — сказал Мостовой.