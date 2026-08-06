Александр Мостовой: «Кордоба идеально подошел бы “Спартаку”, это лучший нападающий РПЛ. Но “Краснодар” его не отпустит. Даку — копия Джона, тоже хороший форвард»

«Лучший нападающий в РПЛ только один — это Джон Кордоба. Вот он идеально бы вписался в “Спартак”. Это игрок, который просто не может не заиграть в новом клубе. Но “Краснодар” его никуда не отпустит. В российские команды точно.
Даку тоже хороший форвард для красно-белых. Мирлинд — копия Кордобы: мощный нападающий, отлично играет на втором этаже, с хорошей реализацией. Игрок такого плана «Спартаку» и нужен был. Высоких нападающих у них в составе нет.
Пытались эту дырку заделать Заболотным, но ничего толкового из этого не вышло. С Даку должно быть намного лучше. Он входит в топ-3 форвардов нашего чемпионата", — сказал Мостовой.