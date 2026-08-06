Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Панатинаикос
1
:
ЦСКА 1948
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Гурник З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Орхус
2
:
Сабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бранн
0
:
Аполлон
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
5
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Факел
0
:
Динамо
1
П1
X
П2

Булыкин о Баринове: «Он был капитаном и лидером, у фанатов обида. Но в “Локо” не могут дать таких финансовых условий, как в ЦСКА, а у игроков не такая уж длинная карьера, они хо

Дмитрий Булыкин прокомментировал оскорбления, звучавшие в адрес Дмитрия Баринова во время игры между «Локомотивом» и ЦСКА в FONBET Кубке России.

— Как оцените поведение болельщиков «Локомотива» по отношению к Баринову, которые оскорбляют его из-за перехода в ЦСКА?

— Такое бывает. Он был капитаном и лидером команды. А потом решил уйти. У болельщиков появилась обида. У меня тоже такое было, когда переходил из одного клуба в другой. Главное — доказывать, что к своей работе ты относишься с полной самоотдачей. Тогда люди поймут, что ты ушел на другой уровень. В «Локомотиве» не могут дать таких финансовых условий, как в ЦСКА. У игроков не такая уж длинная карьера. И они хотят обеспечить себя и семью за это время.

— Без усиления «Локомотиву» вообще возможно забраться высоко?

— Даже без усиления команда хорошая. Даже вчера мы это увидели, когда в последние двадцать минут команда вообще шикарно выглядела. Учитывая, что это был не основной состав.

— То есть перспективы «Локомотива» вас не пугают?

— Меня нет. Они все время пугают журналистов, которые три года отправляют команду вниз турнирной таблицы, — сказал бывший нападающий московского клуба.