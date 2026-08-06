Булыкин о Баринове: «Он был капитаном и лидером, у фанатов обида. Но в “Локо” не могут дать таких финансовых условий, как в ЦСКА, а у игроков не такая уж длинная карьера, они хо

— Такое бывает. Он был капитаном и лидером команды. А потом решил уйти. У болельщиков появилась обида. У меня тоже такое было, когда переходил из одного клуба в другой. Главное — доказывать, что к своей работе ты относишься с полной самоотдачей. Тогда люди поймут, что ты ушел на другой уровень. В «Локомотиве» не могут дать таких финансовых условий, как в ЦСКА. У игроков не такая уж длинная карьера. И они хотят обеспечить себя и семью за это время.