У «Аль-Ахли» Сперцяна были переговоры с Дешамом. Экс-тренер сборной Франции вряд ли возглавит саудовский клуб

У 57-летнего специалиста были переговоры с клубом из Саудовской Аравии, однако маловероятно, что Дешам станет главным тренером команды.
Маттиас Яйссле, ранее тренировавший «Аль-Ахли», перешел на аналогичную должность в «Ньюкасл».
«Аль-Ахли» проявлял интерес к бывшему главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму.
У 57-летнего специалиста были переговоры с клубом из Саудовской Аравии, однако маловероятно, что Дешам станет главным тренером команды.
Маттиас Яйссле, ранее тренировавший «Аль-Ахли», перешел на аналогичную должность в «Ньюкасл».