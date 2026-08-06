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Энрике про 0:3 от «Мальорки»: «Матч против “ПСЖ” — это источник мотивации для любой команды. Это первая неделя предсезонки. Не тот результат, которого мы хотели бы, но это футбол&

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после поражения от «Мальорки» (0:3) в товарищеском матче.

Источник: Спортс‘’

"Сложно дать объективную оценку. Был интересный первый тайм. Мы допустили ошибку, которая привела ко второму голу соперника. После этого было сложно.

Но я доволен увиденным. Несколько молодых игроков из академии сыграли очень хорошо.

В этом матче мы улучшали нашу физической форму. Это не тот результат, которого мы хотели бы, но это футбол.

Игра против «ПСЖ» — это источник мотивации для любой команды. Это вполне естественно. Это наша первая неделя предсезонной подготовки, и в составе много игроков из академии.

Это очень молодые игроки, и я должен отметить как их мастерство, так и их менталитет.

Через три дня мы сыграем еще один товарищеский матч. Мы ждем возвращения наших футболистов, игравших за сборные, после этого сможем по-настоящему оценить нашу команду", — сказал Луис Энрике.