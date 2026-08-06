Андрей Канчельскис: «В РПЛ и так мало российских тренеров, а вы предлагаете еще и Галактионова убрать. Клубам нужно повернуться в сторону наших, а не уповать на иностранцев»

Команда ни разу не победила в трех матчах в начале сезона.
— Не трогайте его! У нас и так мало в лиге российских специалистов, а вы предлагаете еще и Галактионова убрать. Пускай работает. Еще только начало сезона.
— На рынке свободных специалистов есть Леонид Слуцкий. Мог бы он возглавить «Локомотив»?
— Есть руководство «Локомотива», вот пусть они и принимают решение. Если примет Слуцкий эту работу, могу только пожелать удачи и здоровья.
— Как вы думаете, Слуцкий выдержит давление РПЛ после работы в чемпионате Китая?
— Он с ЦСКА уже выигрывал здесь трофеи, после возглавлял сборную России. Поэтому, я думаю, что конечно он сможет здесь работать.
Клубам РПЛ действительно сейчас нужно повернуться в сторону наших специалистов, а не уповать на иностранцев, — сказал Андрей Канчельскис.