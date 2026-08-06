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Члены правления ФИФА поддержали Инфантино: «Президент выразил поддержку генсекретарю и администрации ФИФА за выдающуюся работу по реализации его видения»

Члены правления ФИФА выразили поддержку президенту организации Джанни Инфантино после совещания в Марокко.

Источник: Спортс‘’

"После встречи в Рабате, Марокко, генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие на ней члены правления ФИФА подтвердили полную поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино как единственного должностного лица, избранного 211 ассоциациями-членами ФИФА.

В свою очередь, президент ФИФА вновь выразил полную поддержку генеральному секретарю ФИФА и администрации ФИФА за их необходимую и выдающуюся работу по реализации его видения", — говорится в заявлении ФИФА.

Инфантино и Графстрем из ФИФА извинились за план продажи прав на ЧМ: «Обещаем, что эти ошибки больше не повторятся. Но наши действия соответствовали нормативно-правовой базе».