Члены правления ФИФА поддержали Инфантино: «Президент выразил поддержку генсекретарю и администрации ФИФА за выдающуюся работу по реализации его видения»

"После встречи в Рабате, Марокко, генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие на ней члены правления ФИФА подтвердили полную поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино как единственного должностного лица, избранного 211 ассоциациями-членами ФИФА.
В свою очередь, президент ФИФА вновь выразил полную поддержку генеральному секретарю ФИФА и администрации ФИФА за их необходимую и выдающуюся работу по реализации его видения", — говорится в заявлении ФИФА.
Инфантино и Графстрем из ФИФА извинились за план продажи прав на ЧМ: «Обещаем, что эти ошибки больше не повторятся. Но наши действия соответствовали нормативно-правовой базе».