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Геркус о Баринове и фанатах «Локомотива»: «Нужно кого‑то хейтить — это часть их игры, ролевая модель. История смотрится странно с точки зрения нейтрального болельщика»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о кричалках болельщиков команды в адрес Дмитрия Баринова.

Источник: Спортс‘’

4 августа «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:1, 4:5 пенальти) по пенальти в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

В ходе игры фан‑сектор железнодорожников скандировал оскорбительные кричалки в адрес Баринова, а после игры полузащитник ЦСКА вступил в перепалку с болельщиком «Локомотива».

«Таким болельщикам нужно кого‑то же хейтить — это часть их игры. Надо же кого‑то любить, а кого‑то ненавидеть. Такая вот у болельщиков “Локомотива” ролевая игра.

Представим, что сейчас я буду изображать из себя активного болельщика железнодорожников: «Конечно, Баринов негодяй, предал клуб, который его воспитал, много ему дал, а он взял и ушел».

С точки зрения более нейтрального болельщика вся эта история очень странно смотрится", — сказал Илья Геркус.

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