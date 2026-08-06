Геркус о Баринове и фанатах «Локомотива»: «Нужно кого‑то хейтить — это часть их игры, ролевая модель. История смотрится странно с точки зрения нейтрального болельщика»

4 августа «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:1, 4:5 пенальти) по пенальти в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.
В ходе игры фан‑сектор железнодорожников скандировал оскорбительные кричалки в адрес Баринова, а после игры полузащитник ЦСКА вступил в перепалку с болельщиком «Локомотива».
«Таким болельщикам нужно кого‑то же хейтить — это часть их игры. Надо же кого‑то любить, а кого‑то ненавидеть. Такая вот у болельщиков “Локомотива” ролевая игра.
Представим, что сейчас я буду изображать из себя активного болельщика железнодорожников: «Конечно, Баринов негодяй, предал клуб, который его воспитал, много ему дал, а он взял и ушел».
С точки зрения более нейтрального болельщика вся эта история очень странно смотрится", — сказал Илья Геркус.