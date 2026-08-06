Пушич возглавил «Аль-Ахли» Сперцяна. Экс-тренер «Шахтера» и бывший помощник Слота подписал контракт до 2028 года

54-летний специалист подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до июня 2028 года.
Пушич во главе команды заменил Маттиаса Яйссле, который возглавил «Ньюкасл».
Нидерландец ранее работал в «Аль-Джазире» из ОАЭ. Он тренировал команду с сентября 2025 года по июнь 2026 года.
Специалист до этого возглавлял «Шахтер», а также входил в тренерский штаб Арне Слота в АЗ и «Фейеноорде».
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