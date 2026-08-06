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Пушич возглавил «Аль-Ахли» Сперцяна. Экс-тренер «Шахтера» и бывший помощник Слота подписал контракт до 2028 года

Марино Пушич стал главным тренером «Аль-Ахли», в который перешел полузащитник Эдуард Сперцян.

Источник: Спортс‘’

54-летний специалист подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до июня 2028 года.

Пушич во главе команды заменил Маттиаса Яйссле, который возглавил «Ньюкасл».

Нидерландец ранее работал в «Аль-Джазире» из ОАЭ. Он тренировал команду с сентября 2025 года по июнь 2026 года.

Специалист до этого возглавлял «Шахтер», а также входил в тренерский штаб Арне Слота в АЗ и «Фейеноорде».

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