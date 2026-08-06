«Шварца правильно назначили в “Динамо”, но не все зависит от тренера — играют футболисты. Гусев неприлично оскорблял Карпина — пускай доказывает в Первой лиге». Геннадий Морозов о

— Шварца правильно назначили в «Динамо».
Если бы он действительно сбежал в своё время, то руководство клуба его бы не взяло назад. Если бы Шварц был предателем, то они не пошли бы на это. Там были другие проблемы.
Это опытный тренер. В распоряжении у него футболисты хорошего уровня. Не все зависит от тренера, на поле играют футболисты.
Хорошо, что они Ролана Гусева поменяли. Он неприлично и некрасиво оскорблял Валерия Карпина. Пускай начнет с Первой лиги и доказывает. Понятно, что вместо него могли бы найти и российского тренера.
— У «Динамо» одно очко после двух туров?
— Мы при Бескове в «Спартаке» однажды были на 12 месте, а потом стали вторыми.
Поэтому все в руках футболистов «Динамо». Если они соберутся, будут выигрывать, то догонят лидеров, — сказал Геннадий Морозов.