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«Шварца правильно назначили в “Динамо”, но не все зависит от тренера — играют футболисты. Гусев неприлично оскорблял Карпина — пускай доказывает в Первой лиге». Геннадий Морозов о

Бывший защитник «Динамо» Геннадий Морозов высказался про главного тренера команды Сандро Шварца.

Источник: Спортс‘’

— Шварца правильно назначили в «Динамо».

Если бы он действительно сбежал в своё время, то руководство клуба его бы не взяло назад. Если бы Шварц был предателем, то они не пошли бы на это. Там были другие проблемы.

Это опытный тренер. В распоряжении у него футболисты хорошего уровня. Не все зависит от тренера, на поле играют футболисты.

Хорошо, что они Ролана Гусева поменяли. Он неприлично и некрасиво оскорблял Валерия Карпина. Пускай начнет с Первой лиги и доказывает. Понятно, что вместо него могли бы найти и российского тренера.

— У «Динамо» одно очко после двух туров?

— Мы при Бескове в «Спартаке» однажды были на 12 месте, а потом стали вторыми.

Поэтому все в руках футболистов «Динамо». Если они соберутся, будут выигрывать, то догонят лидеров, — сказал Геннадий Морозов.

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