Агент Макарова о первом голе Дениса за «Крылья»: «Забил в лучших традициях, расчехлил левую ногу. Оживает потихоньку, еще не один такой гол увидим»

Макаров забил в матче группового этапа FONBET Кубок России против «Динамо» Махачкала (2:1).
"Молодец, забил гол в своих лучших традициях, наконец расчехлил левую ногу. Набирает форму.
Видно, что ему еще чуть-чуть тяжеловато, но в целом оживает потихонечку.
Но я уверен, что все будет нормально и мы еще не один такой гол увидим. По первому тайму был лучшим, создавал много остроты, моментов, принимал правильные решения.
Но пока его кондиций не хватает на 90 минут, поэтому его заменили. Но в целом все хорошо, идет адаптация, он чувствует себя комфортно, можно сказать, что дома находится. Он сам из Тольятти", — сказал Алексей Бабырь.