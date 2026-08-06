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Мостовой про Инфантино: «Покажите его фотографию на улицах Москвы до ЧМ! 48 из 50 человек скажут, что не знают, кто это. Спросите у футбольных людей — кто был до Джанни? Я не помню&ra

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением касательно ситуации вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) — новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира.

Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ членами УЕФА.

"Футбол — самый популярный вид спорта на планете, поэтому здесь всегда будут люди, которые захотят прославиться. Где еще так быстро можно заработать миллионы? Не будет Инфантино, назначат другого.

Вы покажите его фотографию на улицах Москвы до чемпионата мира! 48 из 50 человек скажут, что не знают, кто это.

Спросите у кого угодно, даже у футбольных людей — кто был до Инфантино? Я вот не помню", — сказал Александр Мостовой.