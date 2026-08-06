Гендиректор «Акрона» на фоне 3 поражений подряд: «У команды есть точки роста, видим прогресс в игре. Принципы, которые тренеры имплементируют, отличаются от прошлого сезона»

— Тут двух мнений быть не может. За игру в действительности стыдно. Прежде всего за командную игру.
После матча собрали лидеров, собрали тренерский штаб, поговорили с ребятами. Понимаем, что у этой команды точно есть точки роста.
Понимаем, что не хватает агрессии, не хватает немного характера, но я уверен, что они будут и что мы их найдем.
— Со стороны кажется, что команда все еще ищет в штрафной Дзюбу.
— Конечно, перестроиться тяжело. Те принципы, которые тренерский штаб сейчас имплементирует в нашу команду, сильно отличаются [от того, что было в прошлом сезоне].
Мы, конечно, это понимали и знали про этот риск. Не думали, что он настолько сильно ударит по нам. Тем не менее мы верим и уверены, что у нас все получится.
— Насколько кредит доверия Срджану Благоевичу коррелирует с графиком игр «Акрона»?
— Дело не в том, какой у нас календарь в начале сезона.
Мы и в прошлом, и в позапрошлом сезонах говорили, что наша команда не смотрит на соперника. Она смотрит на себя и на свою игру. Здесь то же самое.
Мы видим прогресс в игре. Матч выносим за скобки, а игра с «Рубином» по содержанию, на мой взгляд, была достаточно хорошей.
Сейчас нам есть, над чем работать, и мы будем работать, — сказал Константин Клюшев.
«Акрон» проиграл 3 матча подряд на старте сезона с общим счетом 1:11.