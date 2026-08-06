Пономарев о словах Баринова про «Локомотив»: «Не имеет права так говорить, это неприлично. Не очень сильный футболист, не всегда будет попадать в состав ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА заявил: «Посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет».
— Дмитрий Баринов после матча сказал про «Локомотив», что оттуда все бегут, и команда распадается. Как вам его слова?
— Это он себя имеет в виду? У него наверняка был какой-то конфликт в «Локомотиве». Поэтому так и получилось.
А так это не очень сильный игрок. Он не всегда будет попадать в состав ЦСКА.
— Имеет ли он вообще право так говорить о другой команде, пусть даже это его родной клуб?
— Нет. Такого права он не имеет. Это неприлично. Видимо? Баринов этого не понимает. Не хорошо так говорить про команду, в которой он начинал свой путь, заиграл.
— Как оцените поведение болельщиков «Локомотива» по отношению к Баринову, которые оскорбляли его из-за перехода в ЦСКА?
— Я такого не слышал, но это тоже их не красит.
Они должны понимать ситуацию, которая может сложиться в команде. Возможно, у Баринова не сложились отношения с коллективом, или с кем-то отдельно, или с тренером.
Что ему делать? Прозябать на лавке и молчать в тряпочку? Он решил перейти в ЦСКА и болельщики должны это понимать. Такова футбольная судьба.
— Какими вы видите перспективы «Локомотива» в этом сезоне?
— Никаких перспектив не вижу, потому что команда полностью разбалансирована, играет каждый за себя и кто во что горазд.
Железнодорожники не займут призовое место в этом сезоне. Будут болтаться в середине таблицы, — сказал Владимир Пономарев.