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Пономарев о словах Баринова про «Локомотив»: «Не имеет права так говорить, это неприлично. Не очень сильный футболист, не всегда будет попадать в состав ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал высказывание Дмитрия Баринова в адрес «Локомотива».

Источник: Спортс‘’

Полузащитник ЦСКА заявил: «Посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет».

— Дмитрий Баринов после матча сказал про «Локомотив», что оттуда все бегут, и команда распадается. Как вам его слова?

— Это он себя имеет в виду? У него наверняка был какой-то конфликт в «Локомотиве». Поэтому так и получилось.

А так это не очень сильный игрок. Он не всегда будет попадать в состав ЦСКА.

— Имеет ли он вообще право так говорить о другой команде, пусть даже это его родной клуб?

— Нет. Такого права он не имеет. Это неприлично. Видимо? Баринов этого не понимает. Не хорошо так говорить про команду, в которой он начинал свой путь, заиграл.

— Как оцените поведение болельщиков «Локомотива» по отношению к Баринову, которые оскорбляли его из-за перехода в ЦСКА?

— Я такого не слышал, но это тоже их не красит.

Они должны понимать ситуацию, которая может сложиться в команде. Возможно, у Баринова не сложились отношения с коллективом, или с кем-то отдельно, или с тренером.

Что ему делать? Прозябать на лавке и молчать в тряпочку? Он решил перейти в ЦСКА и болельщики должны это понимать. Такова футбольная судьба.

— Какими вы видите перспективы «Локомотива» в этом сезоне?

— Никаких перспектив не вижу, потому что команда полностью разбалансирована, играет каждый за себя и кто во что горазд.

Железнодорожники не займут призовое место в этом сезоне. Будут болтаться в середине таблицы, — сказал Владимир Пономарев.