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Месси и Буанга делят лидерство в гонке бомбардиров в истории Кубка лиг — у форвардов по 14 голов

Лионель Месси и Дени Буанга делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка лиг.

Источник: Спортс‘’

Нападающий «Интер Майами» сделал дубль в игре против «Атлетико Сан-Луис» (4:2).

Форвард «Лос-Анджелеса» забил гол в матче с «Гвадалахарой» (1:1, 5:4 пенальти).

В активе Месси 14 голов в 12 матчах турнира. Буанга имеет в активе 14 мячей в 13 играх.

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