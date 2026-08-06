Месси и Буанга делят лидерство в гонке бомбардиров в истории Кубка лиг — у форвардов по 14 голов

Нападающий «Интер Майами» сделал дубль в игре против «Атлетико Сан-Луис» (4:2).
Форвард «Лос-Анджелеса» забил гол в матче с «Гвадалахарой» (1:1, 5:4 пенальти).
В активе Месси 14 голов в 12 матчах турнира. Буанга имеет в активе 14 мячей в 13 играх.
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше