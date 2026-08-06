Ленини об игре против Месси на ЧМ: «Он самый лучший, не описать все его качества. Ему сложно противодействовать, несмотря на возраст»

Ленини сыграл во всех четырех матчах за сборную Кабо-Верде на чемпионате мира. Команда дошла до 1/16 финала, где уступила Аргентине (2:3, доп. время).
— Какие эмоции испытал, представляя «Краснодар» на чемпионате мира?
— Конечно, горжусь этим, потому что перед тем, как поехать на чемпионат мира, я тренировался, делал все возможное в «Краснодаре». Это является частью всего процесса. Самоотдача выливается из прогресса, который был достигнут в «Краснодаре».
— Тяжело было остановить Месси?
— Несмотря на его возраст, все равно сложно противодействовать тому, что он делает. Это игрок, который очень сильно отличается от всех. Не описать все его качества. Просто Месси — самый лучший, — сказал Ленини.