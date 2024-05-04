Ферстаппен: «Не перейду в “Мерседес” даже за 150 миллионов евро»
Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на информацию о возможном уходе в «Мерседес».
Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на информацию о возможном уходе в «Мерседес».
Ранее F1-Insider сообщал, что гонщик может подписать контракт с «Мерседес» с 2025 года, а его зарплата составит 150 млн евро.
«На данный момент мое будущее находится в “Ред Булл”. Даже если бы мне предложили 150 миллионов евро, деньги не стали бы для меня решающим фактором при выборе новой команды. Я доволен тем, что уже зарабатываю.
Главное — скорость. Я понимаю, что буду очень недоволен 5−6 местами. Все решает скорость, и Тото Вольф (руководитель “Мерседес”) это знает. Я верю в проект и во всех его участников, но в спорте и в жизни ты не знаешь, что случится в будущем», — цитирует Ферстаппена GPblog.