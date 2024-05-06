Норрис выиграл Гран-при Майами «Формулы-1» и одержал первую победу в карьере

Вторым к финишу пришел нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третье место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Норрис впервые в карьере стал победителем этапа «Формулы-1». Ранее британец не поднимался выше второго места.

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг установил антирекорд по числу проведенных гонок без побед. Гран-при Майами стал для немца 209-м стартом без первого места. Предыдущий антирекорд (208 гонок) принадлежал итальянцу Андреа Де Чезарису.

Гран-при Майами проводится с 2022 года, победителем обеих предыдущих гонок стал Ферстаппен. В нынешнем сезоне в США пройдут три этапа: в октябре гонку примет Остин (штат Техас), в ноябре — Лас-Вегас (штат Невада).