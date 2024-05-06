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02:16 (мск), источник: ТАСС

Норрис выиграл Гран-при Майами «Формулы-1» и одержал первую победу в карьере

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Майами.

Источник: AFP 2023

Вторым к финишу пришел нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третье место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Норрис впервые в карьере стал победителем этапа «Формулы-1». Ранее британец не поднимался выше второго места.

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг установил антирекорд по числу проведенных гонок без побед. Гран-при Майами стал для немца 209-м стартом без первого места. Предыдущий антирекорд (208 гонок) принадлежал итальянцу Андреа Де Чезарису.

Гран-при Майами проводится с 2022 года, победителем обеих предыдущих гонок стал Ферстаппен. В нынешнем сезоне в США пройдут три этапа: в октябре гонку примет Остин (штат Техас), в ноябре — Лас-Вегас (штат Невада).

Следующий этап чемпионата мира пройдет в итальянской Имоле, провинция Эмилия-Романья.

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