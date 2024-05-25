Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако «Формулы-1»

ТАСС, 25 мая. Монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», стал победителем квалификации Гран-при Монако — восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят в Монако.

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял шестое место. До этого гонщик побеждал во всех квалификациях текущего сезона, повторив рекорд «Формулы-1». Ранее в семи квалификациях со старта сезона побеждал француз Ален Прост в 1993 году. Ферстаппен также повторил рекорд «Формулы-1» по количеству побед в квалификациях подряд, в 1988—1989 годах восемь раз подряд с поул-позиций стартовал бразилец Айртон Сенна.