Боевик Ф-1 в Канаде: абсолютный провал «Феррари» и невезение лидировавшего «Макларена»
Дождь сделал гонку невероятно насыщенной.
Дождь сделал гонку невероятно насыщенной.
Сезон 2024 года становится особенным: мы уже не видим такого серьёзного доминирования «Ред Булл», а итоги квалификации в Монреале сулили суперлюбопытную гонку на канадской трассе — слишком уж близки оказались между собой лидеры, а поул, во многом неожиданно, выиграл Джордж Расселл. Добавляли непредсказуемости гонке ещё и хляби небесные, разверзнувшиеся над Канадой — старт гонки прошёл по дождю.
И старт этот получился достаточно спокойным: Расселл сохранил лидерство, Ферстаппен остался вторым. Риккардо, проведший великолепную квалификацию, провалил старт, откатившись на восьмое место, да ещё и с фальстартом. А позади прорывались «Хаасы» — Хюлькенберг и Магнуссен единственные выбрали дождевые шины для старта. Это окупилось: Хюлькенберг быстро ворвался в десятку, а Магнуссен и вовсе доехал до пятой позиции, а вскоре справился с Пиастри, поднявшись на четвёртую строчку!
Расселл к этому моменту оторвался от Ферстаппена уже на три секунды. Выглянуло солнце, трасса начала подсыхать, и Магнуссен решил «зафиксировать прибыль», свернув в боксы за промежуточными шинами. Однако датчанину запороли пит-стоп, не успев вынести резину — в итоге он вылетел из топ-10.
Вскоре Ферстаппен смог взвинтить темп и догнал Расселла в борьбе за первую позицию. К 13-му кругу и Хюлькенбергу решили сменить шины на промежуточные, пока все размышляли, что наступит раньше: новая порция дождя или момент для перехода на слики. Расселл на перегретых промежуточных прилично сдерживал Ферстаппена, к этой паре начал подбираться Норрис. Ферстаппен на 17-м круге прилично ошибся в первом повороте, отстав от Джорджа и подпустив к себе Норриса.
Через пару кругов дирекция гонки разрешила использование DRS, однако ожидание дождя продолжалось. Открытие крыла помогло Норрису атаковать Ферстаппена, оставив Макса позади. Кругом спустя Норрис прошёл и Расселла, выйдя в лидеры гонки. Расселл при обороне ошибся в последней шикане и пустил вперёд ещё и Ферстаппена.
К 25-му кругу над трассой начали сгущаться тучи, и под это дело болид разбил Логан Сарджент. На трассе появилась машина безопасности. В боксы нырнули все в лидирующей группе, кроме Норриса. Ландо не успел в боксы под машину безопасности и был вынужден заехать кругом позже, вернувшись на трассу позади Ферстаппена и Расселла — так Макс вышел в лидеры гонки.
В «Феррари» под конец режима машины безопасности решили рискнуть и перевести Леклера на слики, что подарило болельщикам самый странный пит-стоп в истории — Леклер словно отказывался выезжать на трассу. На самом деле ему пытались привести в чувство барахливший мотор и заодно перевели на слики. Правда, после рестарта Леклер поехал на 10 секунд медленнее соперников — над трассой снова пролился дождь.
Через пару кругов в «Феррари» сдались и зазвали Леклера в боксы за промежуточными шинами. Дождь остановился, гонка перешла в более спокойную стадию. Над трассой вновь выглянуло солнце, а дирекция гонки активировала DRS.
К 44-му кругу многие пилоты приняли решение перейти на слики, однако лидеры оставались на трассе. Первым из них на пит-лейн нырнул Льюис Хэмилтон, за ним — Оскар Пиастри. На следующем круге заехали и Расселл с Ферстаппеном, а вот Норрис остался на трассе. Ландо заехал за свежим «медиумом» на два круга позже в попытке «пересидеть» Макса и взять своё за счёт всё ещё сырых участков трассы. На выезде с пит-лейна Ландо в какой-то момент оказался впереди Ферстаппена, но на сыром асфальте потерял контроль над машиной, а вместе с тем и позицию на влажной траектории. Норрис оказался в борьбе с Расселлом, и в итоге уступил позицию и Джорджу.
Через пару кругов Расселл допустил ошибку и обратно пустил вперёд Норриса, пока Ферстаппен продолжал отрываться от этой пары. За 16 кругов до конца ошибку допустил Перес, сломав заднее крыло, а затем почти сразу развернуло Сайнса под колёса Албона — у Алекса не было шансов увернуться от испанца. Оба сошли с дистанции после аварии, а на трассе появилась машина безопасности.
«Мерседесы» под сейфти-каром сменили шины, однако теперь и Расселл оказался позади «Макларенов». На рестарте все лидеры сохранили позиции, Ферстаппен быстро оторвался на пару секунд от Норриса. Расселл пытался опередить Пиастри в борьбе за подиум, однако Оскар не уступил в последнем повороте, после чего британцу пришлось срезать. Расселл пустил вперёд и Хэмилтона.
Льюис довольно легко справился с Пиастри и поднялся на третье место. Кругом позднее со второй попытки то же самое сделал и Расселл, бросившись в погоню за напарником. И за два круга до конца Расселл отнял-таки подиум у семикратного чемпиона мира!
Макс Ферстаппен довёл гонку до победы — не без помощи со стороны «Макларена», провалившего стратегическую часть гонки. Для Ферстаппена эта победа стала 60-й в карьере и шестой в сезоне. Норрис и Расселл финишировали на подиуме, Хэмилтон и Пиастри замкнули топ-5.
В очки также смогли приехать Алонсо, Стролл, Риккардо и две «Альпин», причём Гасли под финиш смог опередить Окона.
Гонка получилась невероятно насыщенной на события, лишний раз подтвердив, что нынешний сезон намного интереснее предыдущего. Впереди же Формулу-1 ждёт возвращение на действительно стационарные автодромы, где будет интересно посмотреть на расклад сил.
Александр Кожевников