Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии «Формулы-1»

Ферстаппен победил в спринте на этапе в австрийском Шпильберге. Следом финишировали пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис. В топ-5 также вошли Джордж Расселл из «Мерседеса» и Карлос Сайнс из «Феррари». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оказался на шестом месте.

«У меня был хороший первый круг, но стало трудно, когда открылась DRS (система уменьшения аэродинамического сопротивления). Было также несколько захватывающих сражений, но как только мы выбрались из зоны DRS, я смог участвовать в своей гонке, тогда все стало лучше. Все видели, что позади было сразу две машины, которые атаковали на пределе и старались максимально усложнить мне задачу», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Это 10-я победа Ферстаппена в спринтерской гонке. Ранее он выигрывал спринты на Гран-при Великобритании в 2021 году, в Имоле и Австрии в 2022 году, затем в Австрии, Бельгии, США и Бразилии в 2023-м, а также в Китае и Майами на предыдущих этапах текущего сезона. Нидерландец неоднократно критиковал этот формат, но показывает в нем высокие результаты.

Ферстаппену 26 лет. Нидерландский пилот в сезоне-2023 стал трехкратным чемпионом «Формулы-1» — он взял титул досрочно на Гран-при Катара 7 октября. Ранее он побеждал в 2021 и 2022 годах. В минувшем сезоне он выиграл 19 этапов чемпионата, обновив свой рекорд по победам за один год. 23 июня Ферстаппен выиграл Гран-при Испании. Для него эта победа стала седьмой в сезоне и 61‑й в карьере.

Ферстаппен является лидером личного зачета пилотов в этом сезоне (227 баллов). Вторую строчку занимает Ландо Норрис из команды «Макларен» (156 баллов). Монегаск Шарль Леклер из «Феррари» идет третьим, в общем зачете на его счету 150 очков. В Кубке конструкторов первую строчку занимает «Ред Булл» (339 баллов), вторую — «Феррари» (276), третьим идет «Макларен» (250).