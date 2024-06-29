18:19 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии «Формулы-1»

Основная гонка Гран-при пройдет 30 июня и начнется в 16:00 мск.

Источник: Reuters

ВЕНА, 29 июня. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Австрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Второе место занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третьим финишировал его соотечественник Джордж Расселл из команды «Мерседес».

Основная гонка Гран-при пройдет 30 июня и начнется в 16:00 мск.

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