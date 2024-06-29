Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии «Формулы-1»
Основная гонка Гран-при пройдет 30 июня и начнется в 16:00 мск.
Основная гонка Гран-при пройдет 30 июня и начнется в 16:00 мск.
ВЕНА, 29 июня. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Австрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Второе место занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третьим финишировал его соотечественник Джордж Расселл из команды «Мерседес».
Основная гонка Гран-при пройдет 30 июня и начнется в 16:00 мск.