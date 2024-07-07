Хэмилтон выиграл впервые с 2021 года! Ярчайшая гонка с провалами «Макларена» и «Феррари»

Формула-1 Гран-при Великобритании — 2024, гонка: Хэмилтон выиграл, «Макларен» и «Феррари» ошиблись с тактикой | Источник: Соцсети

Интригующая стартовая решётка, непредсказуемая британская погода и близкая скорость топ-команд в последних гонках практически гарантировали нам яркий Гран-при Великобритании — и в итоге «Сильверстоун» не разочаровал!

На старте два пилота «Мерседеса» уверенно сохранили свои позиции, а вот Норрис пустил вперёд Ферстаппена: Ландо оптимистично попробовал надавить на Хэмилтона, в итоге застрял за ним и пропустил по внешнему радиусу Макса. Дальше шли Пиастри и Сайнс, а вот Хюлькенберг после слабого старта провалился с шестой позиции на девятую, пропустив ещё и Стролла с Леклером. В середине пелотона чуть повредил болид в «толкучке» Албон, что не мешало Алексу дальше ехать 12-м — старт таиландцу тоже не удался.

Дальше мы получили возможность оценить гоночный темп «Мерседеса» — и он порадовал болельщиков команды: Расселл и Хэмилтон быстро смогли создать небольшой отрыв от Ферстаппена. Сам же Макс на 15-м круге без особой борьбы пропустил обратно Норриса — похоже, у «Макларена» вновь сыграло преимущество по работе с резиной.

Дальше, такое ощущение, пилоты просто ждали, когда же пойдёт дождь. Обещали сначала короткий «заряд», который вряд ли стоит заезда за промежуточной резиной, а затем, через 10 минут, уже более значительные осадки. Забегая вперёд — всё произошло ровно так, но к рекомендациям прислушались не все.

Когда дождь закапал в первый раз, в боксы рванули Леклер и Перес. Ну, если Серхио было особо нечего терять, то в «Феррари» зачем-то рискнули и не угадали. Как и обещал погодный радар, дождь прошёл, трасса осталась практически сухой, и Шарль с Серхио начали проигрывать по 10 секунд на круге — в итоге быстро обнаружили себя круговыми, полный провал.

Впереди на влажной трассе «Макларены» почувствовали себя увереннее Ферстаппена и «Мерседесов», при этом для начала Расселл пропустил резко догнавшего его Хэмилтона. В итоге Норрис и Пиастри вышли в лидеры, а Джордж обнаружил себя только четвёртым.

Когда дождь стал достаточно сильным для перехода на промежуточные, лучше других сориентировался Ферстаппен — из лидеров он рванул в боксы первым. А вот Пиастри почему-то, наоборот, до последнего оставался на трассе и полностью испортил себе гонку: когда Оскар спустя пару кругов всё же направился на пит-лейн, то его почти догнал уже «переобувшийся» Норрис.

В итоге после волны пит-стопов Норрис лидировал, дальше ехали Хэмилтон и Ферстаппен, Расселл шёл четвёртым, а Пиастри оказался только шестым — на хвосте у Сайнса, которого, однако, никак не мог пройти. Очковую зону замыкали Хюлькенберг, Стролл, Алонсо и Цунода. Чуть позже в топ-10 забрался Албон: нет, Алекс никого не обогнал, просто Расселл был вынужден сойти в боксах из-за проблем с системой охлаждения.

Дождь быстро закончился, и на фоне деградации промежуточных шин все начали задумываться о переходе обратно на слики — это и произошло за 13−14 кругов до финиша. Тут-то Норрис допустил пару ошибок: во-первых, поехал на круг позже Хэмилтона, а во-вторых, чуть промахнулся при заезде к механикам. В итоге пит-стоп продлился 4,5 секунды, и на выезде с пит-лейна лидер «Макларена» обнаружил себя позади Хэмилтона! Нужно было бросаться в погоню, при этом позади них мчался и Ферстаппен, который на своём «харде» смотрелся шустрее, чем Хэмилтон и Норрис на «софте».

В итоге Макс догнал «Макларен» и довольно легко опередил его за пять кругов до финиша. До Хэмилтона оставалось более трёх секунд, и финальной погони не последовало: тут и достаточной разницы по темпу не было, да и в целом Макса должен был устроить просто финиш на второй позиции впереди главного соперника по чемпионату. Таким образом, Хэмилтон сохранил лидерство и победил впервые с Гран-при Саудовской Аравии 2021 года — ничего себе пауза! Ферстаппен и Норрис составили Льюису компанию на подиуме.

Пиастри, несмотря на серию быстрейших кругов, уже не мог спасти гонку и финишировал четвёртым, хотя должен был сегодня сражаться за победу. Сайнс благодаря «бесплатному» пит-стопу добавил к пятой позиции бонусный балл за лучший круг. Хюлькенбергу хватило отрыва, чтобы остаться шестым впереди Стролла, хотя канадец под финиш ехал быстрее. Алонсо, Албон и Цунода замкнули очковую зону.

Итак, это вторая победа «Мерседеса» подряд — нынешний сезон Формулы-1 продолжает играть новыми красками! Впереди двухнедельная пауза перед Гран-при Венгрии 17—19 июля на «Хунгароринге».