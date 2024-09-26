Мистер Весельчак Ф-1 — всё. Победителя восьми Гран-при уволили за 6 гонок до конца сезона

В то же время говорить, что предстоящие гонки будут для новозеландца тренировочными, тоже неправильно: у Лоусона, в конце концов, опыта больше, чем у Франко Колапинто, который набирает очки. «РБ» лишь на три очка опережает «Хаас», и помощь Лиама команде нужна. Хотя ещё вопрос, насколько Фаэнце дорого шестое место командного зачёта — возможно, инженерам полезнее было бы больше времени провести в аэродинамической трубе.