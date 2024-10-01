Дочь Михаэля Шумахера вышла замуж. Легендарный гонщик на свадьбе не присутствовал

Как бы то ни было, дочь Шумахера и Бетке вместе уже много лет. Пара обручилась в 2023 году, причем вместо колец влюбленные использовали браслеты: Джина — золотой с большим бриллиантом, а Йен — кожаный аналог. Сейчас супруги опубликовали совместное фото со свадьбы, на котором Джина предстала в кружевном свадебном платье с тонкими бретельками. На невесте также были бриллиантовые серьги и эффектное ожерелье. «Мы чудесно провели время на Майорке, закаты и атмосфера были волшебными», — гласит подпись под снимком. Церемония готовилась почти год, и многие СМИ ждали, что на ней появится сам Михаэль. Однако, судя по всему, праздник прошел без легендарного спортсмена, который вот уже больше десяти лет парализован и общается с окружающими только глазами.