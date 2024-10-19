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Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США «Формулы-1»

Второе место занял Карлос Сайнс, третье — Ландо Норрис.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят на автодроме «Трасса Америк» в Остине (штат Техас).

Второе место занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим стал британский пилот «Мерседеса» Ландо Норрис.

Победитель спринтерской гонки получает восемь очков в общий зачет чемпионата мира. Всего очки зарабатывают восемь лучших пилотов.

В общем зачете чемпионата мира первое место занимает Ферстаппен (339 очков). Вторым идет Норрис (285), третьим — монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (250).

В воскресенье состоятся квалификация (01:00 мск) и основная гонка (22:00 мск).