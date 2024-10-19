Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США «Формулы-1»

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят на автодроме «Трасса Америк» в Остине (штат Техас).