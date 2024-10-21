Леклер стал победителем Гран-при США «Формулы-1»

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при США. Соревнования прошли на автодроме «Трасса Америк» в Остине (штат Техас).
Вторым финишировал партнер Леклера по «Феррари» испанец Карлос Сайнс. Третье место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Ферстаппен приехал к финишу четвертым, уступив британцу Ландо Норрису из «Макларена», однако в протоколе Норрис переместился на четвертое место. Британец получил пятисекундный штраф за нарушение правил обгона.
Леклер в третий раз стал победителем этапа чемпионата мира в текущем сезоне, ранее монегаск приходил к финишу первым на Гран-при Монако и Гран-при Италии.
В личном зачете лидерство сохраняет Ферстаппен, на счету которого 354 очка, второе место занимает Норрис (297 очков), третье — Леклер (275). В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» (544), второе место занимает «Ред Булл» (504), третье — «Феррари» (496).
Следующий, 20-й этап чемпионата мира пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.